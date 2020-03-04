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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПОДГОТОВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПОВТОРНЫХ ИЗЪЯТИЙ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСЗАКУПОК
13:56 04.03.2020

Коллегия ЕЭК 3 марта рассмотрела механизм установления повторного изъятия из национального режима при проведении государственных (муниципальных) закупок.

Ранее этот вопрос уже обсуждался на заседании Евразийского межправительственного совета, но у сторон остались разногласия.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серика Жумангарина, механизм уже разработан. В частности, он предполагает, что государство уведомляет другие страны Союза и Комиссию о намерении установить повторное изъятие. В случае если у государств есть возражения, вопрос выносится на рассмотрение коллегии ЕЭК. Стороны должны определиться, каким образом коллегия будет принимать решение: консенсусом или большинством голосов.

Как сообщает ЕЭК, после доработки документ планируется вынести на заседание Совета ЕЭК.
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