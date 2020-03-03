|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЕДИНОЙ ФОРМЫ ПАСПОРТА САМОХОДНЫХ МАШИН В ЕАЭС
11:34 04.03.2020
Коллегия ЕЭК внесла изменения в Порядок заполнения единой формы паспорта самоходной машины, а также в Порядок формирования и ведения единого реестра уполномоченных органов и изготовителей, осуществляющих оформление таких паспортов.
Как сообщает ЕЭК, изменения в Порядок заполнения единой формы паспорта самоходной машины дают возможность производителям самоходных аэродромных машин, лесных мульчеров, ратраков и внедорожных большегрузных транспортных средств, которые не подпадают под техрегламенты Союза, оформлять до 31 декабря 2021 года паспорта самоходных машин без указания сведений о документах об оценке соответствия.
Изменения в Порядок формирования и ведения единого реестра уполномоченных органов и изготовителей, осуществляющих оформление таких паспортов, позволят включать изготовителей такой техники в национальные части Единого реестра и оформлять паспорта на свою продукцию.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2020
Курсы в банках
на 04.03.2020
Конвертация в банках
на 04.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте