Коллегия ЕЭК внесла изменения в Порядок заполнения единой формы паспорта самоходной машины, а также в Порядок формирования и ведения единого реестра уполномоченных органов и изготовителей, осуществляющих оформление таких паспортов.

Как сообщает ЕЭК, изменения в Порядок заполнения единой формы паспорта самоходной машины дают возможность производителям самоходных аэродромных машин, лесных мульчеров, ратраков и внедорожных большегрузных транспортных средств, которые не подпадают под техрегламенты Союза, оформлять до 31 декабря 2021 года паспорта самоходных машин без указания сведений о документах об оценке соответствия.

Изменения в Порядок формирования и ведения единого реестра уполномоченных органов и изготовителей, осуществляющих оформление таких паспортов, позволят включать изготовителей такой техники в национальные части Единого реестра и оформлять паспорта на свою продукцию.