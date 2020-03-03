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ЕЭК ПРИНЯЛА РЕКОМЕНДАЦИЮ О РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
09:34 04.03.2020

Коллегия ЕЭК на заседании 3 марта приняла рекомендацию для стран Евразийского экономического союза, содержащую риск-ориентированную модель надзора в области обеспечения безопасности продукции для здоровья человека.

Как сообщает ЕЭК, документ предполагает практическое внедрение этой модели и включает алгоритм организации риск-ориентированного надзора за безопасностью продукции на таможенной территории ЕАЭС.

По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко, рекомендация подготовлена для реализации согласованной политики в сфере применения санитарных мер, которые применяются на основе принципов, имеющих научное обоснование, и только в той степени, в которой это необходимо для защиты жизни и здоровья человека.

Рекомендации могут быть использованы для установления на единой научно-методической основе наиболее «рисковых групп» продукции. Это позволит усилить за ними надзор, снизив административную нагрузку в отношении товаров, которые не несут высоких рисков для здоровья человека.
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