В «Новых Ярыловичах» приостановлен процесс таможенного оформления.

«3 марта в украинском пункте пропуска «Новые Ярыловичи» (с белорусской стороны – «Новая Гута») с 02.50 в связи с проведением ремонтных работ в системе таможенного сетевого оборудования приостановлен процесс таможенного оформления. Ориентировочное время восстановления – 14.00», - говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

В связи со сложившейся ситуацией пересекать белорусско-украинскую границу рекомендуется в близлежащих международных пунктах пропуска «Веселовка» и «Комарин» (сопредельные – «Сеньковка» и «Славутич» соответственно).

За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на официальном интернет-портале Госпогранкомитета в разделе «Обстановка на границе».