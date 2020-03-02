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В УКРАИНСКОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА «НОВЫХ ЯРЫЛОВИЧАХ» ДО ДВУХ ЧАСОВ ДНЯ ПРИОСТАНОВЛЕН ПРОЦЕСС ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
11:08 03.03.2020
В «Новых Ярыловичах» приостановлен процесс таможенного оформления.
«3 марта в украинском пункте пропуска «Новые Ярыловичи» (с белорусской стороны – «Новая Гута») с 02.50 в связи с проведением ремонтных работ в системе таможенного сетевого оборудования приостановлен процесс таможенного оформления. Ориентировочное время восстановления – 14.00», - говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.
В связи со сложившейся ситуацией пересекать белорусско-украинскую границу рекомендуется в близлежащих международных пунктах пропуска «Веселовка» и «Комарин» (сопредельные – «Сеньковка» и «Славутич» соответственно).
За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на официальном интернет-портале Госпогранкомитета в разделе «Обстановка на границе».
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