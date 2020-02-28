ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.03.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МИХАИЛ МЯСНИКОВИЧ И СЕРГЕЙ РУМАС ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАБОТЫ ЕАЭС
09:54 02.03.2020

Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в рамках рабочего визита в Минск 28 февраля встретился с премьер-министром Сергеем Румасом, первым заместителем премьер-министра Дмитрием Крутым и с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко.

Как сообщает ЕЭК, на встречах шла речь о доработке Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, о совершенствовании работы Евразийской экономической комиссии, об изменении подходов к устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Большое внимание стороны уделили Евразийскому экономическому форуму, который пройдет в Минске 19 мая.

«Мое сложившееся мнение, с учетом позиции столиц – очень большой разрыв между политической волей глав государств и реальным положением дел. Зачастую под эгидой так называемого бережного отношения к суверенитету начинают приниматься не до конца исчерпывающие меры, как лучше выполнить те политические решения, которые приняты главами государств», – отметил на встрече с премьер-министром Беларуси Михаил Мясникович. Он добавил, что своей задачей считает минимизацию этого разрыва.

«Насколько я знаю, вам удалось глубоко погрузиться в те вопросы, которые стоят сегодня на повестке нашей интеграции. И для нас важно, что вы уже с новой точки зрения можете оценивать те проблемы, которые стоят сегодня перед нами», – подчеркнул Сергей Румас.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
валюта курс
EUR 2.4675
USD 2.2391
RUB 3.3406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4675 +0.0269
USD 2.2391 +0.0051
RUB 3.3406 -0.0619
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4660 2.4750
USD 2.2350 2.2440
RUB 3.3350 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 02.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1020 1.1070
EUR/RUB 73.5000 74.3000
USD/RUB 66.5000 67.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте