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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МИХАИЛ МЯСНИКОВИЧ И СЕРГЕЙ РУМАС ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАБОТЫ ЕАЭС
09:54 02.03.2020
Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в рамках рабочего визита в Минск 28 февраля встретился с премьер-министром Сергеем Румасом, первым заместителем премьер-министра Дмитрием Крутым и с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко.
Как сообщает ЕЭК, на встречах шла речь о доработке Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, о совершенствовании работы Евразийской экономической комиссии, об изменении подходов к устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Большое внимание стороны уделили Евразийскому экономическому форуму, который пройдет в Минске 19 мая.
«Мое сложившееся мнение, с учетом позиции столиц – очень большой разрыв между политической волей глав государств и реальным положением дел. Зачастую под эгидой так называемого бережного отношения к суверенитету начинают приниматься не до конца исчерпывающие меры, как лучше выполнить те политические решения, которые приняты главами государств», – отметил на встрече с премьер-министром Беларуси Михаил Мясникович. Он добавил, что своей задачей считает минимизацию этого разрыва.
«Насколько я знаю, вам удалось глубоко погрузиться в те вопросы, которые стоят сегодня на повестке нашей интеграции. И для нас важно, что вы уже с новой точки зрения можете оценивать те проблемы, которые стоят сегодня перед нами», – подчеркнул Сергей Румас.
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