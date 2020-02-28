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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ФОРУМ ЕАЭС ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ПРОЙДЕТ 9-10 АПРЕЛЯ В МИНСКЕ
13:53 28.02.2020
Форум ЕАЭС по устойчивому развитию пройдет 9-10 апреля в Минске.
Как сообщает ЕЭК, участие в нем примут представители министерств и ведомств стран ЕАЭС, международных организаций, ученые, эксперты, руководители предприятий, бизнес-круги. В пленарной сессии форума планируется участие премьер-министров государств Союза.
Программа форума предусматривает обсуждение потенциала евразийской интеграции и возможностей использования передового международного опыта в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Состоится обмен успешными практиками в сфере разработки, анализа и мониторинга мер по достижению ЦУР, оценки их эффективности.
Тематические сессии будут организованы по нескольким направлениям: включение целей устойчивого развития в национальные и региональные повестки развития, методологические и статистические аспекты мониторинга достижения ЦУР, цели устойчивого развития и ведение бизнеса, роль инноваций и цифровизации в достижении целей.
Организаторы форума – Евразийская экономическая комиссия и Беларусь.
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