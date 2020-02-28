ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ФОРУМ ЕАЭС ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ПРОЙДЕТ 9-10 АПРЕЛЯ В МИНСКЕ
13:53 28.02.2020

Форум ЕАЭС по устойчивому развитию пройдет 9-10 апреля в Минске.

Как сообщает ЕЭК, участие в нем примут представители министерств и ведомств стран ЕАЭС, международных организаций, ученые, эксперты, руководители предприятий, бизнес-круги. В пленарной сессии форума планируется участие премьер-министров государств Союза.

Программа форума предусматривает обсуждение потенциала евразийской интеграции и возможностей использования передового международного опыта в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Состоится обмен успешными практиками в сфере разработки, анализа и мониторинга мер по достижению ЦУР, оценки их эффективности.

Тематические сессии будут организованы по нескольким направлениям: включение целей устойчивого развития в национальные и региональные повестки развития, методологические и статистические аспекты мониторинга достижения ЦУР, цели устойчивого развития и ведение бизнеса, роль инноваций и цифровизации в достижении целей.

Организаторы форума – Евразийская экономическая комиссия и Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
валюта курс
EUR 2.4675
USD 2.2391
RUB 3.3406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4675 +0.0269
USD 2.2391 +0.0051
RUB 3.3406 -0.0619
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4610 2.4650
USD 2.2380 2.2470
RUB 3.3600 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 28.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0960 1.0989
EUR/RUB 73.1000 72.9500
USD/RUB 66.4000 66.8200
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте