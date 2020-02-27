Введение е-маркировки для продуктов питания не приведет к повышению их качества. Как правило, продукты питания не подделываются в Казахстане и не завозятся контрабандой. При этом идентификация выпускаемой продукции обернется для производителей огромными затратами, что отразится на конечных потребителях. Об этом в беседе с корреспондентом «Капитал.kz» сообщили казахстанские предприниматели.

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС было подписано в феврале 2018 года, а спустя месяц после этого вступило в силу. Чиновники России уже заявили о планах ввести маркировку по всей промышленной продукции в стране к 2024 году. С тем, чтобы аналогичные меры были введены в Казахстане, производители не согласны, поскольку не хотят нести дополнительные затраты на выпуск собственной продукции.

Официальный представитель Молочного союза Казахстана Динмухамед Айсаутов говорит, что нанесение маркировки на упаковку молочной продукции дорого обойдется фермерам.

«У нас около 153 переработчиков молока. Очень большое количество ферм. При этом процент контрафакта нулевой. Продукты питания вообще нет смысла подделывать из-за их низкой маржинальности. Поэтому введение маркировки не повлияет на качество самой продукции. Следовательно, маркировать все подряд не имеет смысла. Так не делается ни в одной стране мира», – заметил Динмухамед Айсаутов.

По его словам, затраты на покупку оборудования для нанесения штрихкодов для одной линии производительностью 6 тыс. пачек молока в час, плюс на его установку, тестирование и зарплату сотрудникам, работающим в две смены в течение года, составят 780 млн тенге.

«Наше предложение – ввести добровольное нанесение маркировок на товары в рамках ЕАЭС. Те предприятия, которые продают свой товар за пределы Казахстана, могут этим заниматься. Однако отечественные производители большей частью реализуют свой товар в нашей стране. В первую очередь это касается молочных продуктов», – заключил Динмухамед Айсаутов.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков Алия Мамытбаева сообщила, что стоимость комплекта оборудования для нанесения маркировок и программного обеспечения для производителей сока на каждом заводе составит от 1,6 до 128,4 млн тенге.

«Маркировка никак не влияет на содержимое. Безопасность продукции проверяется только с помощью лабораторных анализов. Наша продукция регулируется санитарными нормами, а объем контрафакта равен 0,1%. Поэтому есть ли смысл нести такие колоссальные расходы, если сама маркировка не защищает от ввоза контрабанды и производства незаконной продукции?», – недоумевает Алия Мамытбаева.

По ее словам, нанесение маркировки обернется другими сложностями. В Европе часто сталкиваются с трудностями при настройке оборудования, а это может обернуться замедлением производства, проблемами при нанесении маркировки, поэтому потребуется дополнительный контроль за печатью. Маркировка не защищает от ввоза контрабанды и производства незаконной продукции.

«Сегодня при наличии маркировки даже проблематично перерабатывать упаковки после их эксплуатации», – пояснила Мамытбаева.

Более или менее благосклонно к нанесению маркировки отнеслись представители фарминдустрии. В частности, исполнительный директор Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» Гулдария Манакпаева отмечает, что наличие штрихкода на упаковке убережет казахстанцев от контрафактных препаратов.

«Учитывая, что основная часть лекарственных средств реализуется через розничную сеть. В аптеках потребитель всегда сможет проверить легальность препарата. Таким образом, государство сможет выстроить систему прослеживаемости, чтобы в оборот не попали некачественные, контрафактные препараты. С внедрением маркировки появится возможность контролировать лекарства, закупаемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Больницы не смогут их списывать и незаконно отправлять на продажу в аптеки. То есть маркировка будет способствовать адресному получению препарата», – отметила Гулдария Манакпаева.

В то же время оборудование для нанесения маркировки для среднего производителя будет стоить 500 тыс. евро.

«Планируется, что производитель будет закупать средства идентификации у единого оператора маркировки. Это обойдется по 3 тенге на каждую упаковку. Если за год производят 20 млн упаковок, то платить придется 60 млн тенге. По предварительным расчетам, около 2 млрд тенге ежегодно будет тратиться только на маркировку», – уточнила она.

Заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Евгений Больгерт сообщил, что никто внутри ЕАЭС не предоставил достаточных расчетов для инициации тотальной маркировки на товары.

«Сегодня всесторонний анализ целесообразности внедрения маркировки, который бы учитывал все факторы влияния на бизнес-среду, не проводится на должном уровне. Например, «пилот» по меху показал хорошие результаты, удалось «отбелить» рынок, но нельзя не учитывать тот факт, что это непоказательный пример и меховые изделия – товар дорогостоящий и не являющийся товаром широкого потребления», – пояснил Евгений Больгерт.

По его словам, до сих пор не интегрированы информационные системы стран-участниц ЕАЭС, нет единого каталога товаров для маркировки.

«Не так давно в России ввели маркировку на обувь, но этот вопрос даже не обсуждался на площадке Евразийской экономической комиссии. Это, мягко говоря, не по-партнерски», – заключил он.

В Ассоциации прямых продаж Казахстана уже назвали примерные расходы для оснащения сканерами для считывания штрихкодов с промаркированной продукции супермаркетов, магазинов у дома и точек торговли на базарах. Сумма может достигать 12 млрд тенге. В связи с этим ежегодно казахстанским потребителям придется доплачивать еще 22 млрд тенге за идентификационные знаки почти на всех ключевых товарах, включая табак, алкоголь, медикаменты, молоко, соки и воду.

Между тем вопрос маркировки товаров в ЕАЭС решится в ближайшие дни. Об этом в начале недели на пресс-конференции в Нур-Султане сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. Но и он сомневается в необходимости маркировки всех товаров без исключения, поскольку это может обернуться новыми препонами в развитии общего рынка ЕАЭС.