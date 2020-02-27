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В ЕАЭС НЕТ ЕДИНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ, АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ, НО ЕСТЬ КАНИТЕЛЬ И ВОЗНЯ, ДОХОДЯЩАЯ ДО МОРДОБОЯ - ЛУКАШЕНКО
15:35 27.02.2020

Александр Лукашенко считает важным заняться в ЕАЭС фундаментальной интеграцией. Об этом он заявил 27 февраля на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

"Нет у нас единой промышленной, аграрной политики. Абсолютно нет. Вместо того, чтобы договориться и работать, и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться - три государства, которые создали этот союз, и присоединившиеся Кыргызстан и Армения", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что ничего в этом плане не надо скрывать.

"Мы должны в свое председательство честно и однозначно вносить предложения. У каждого же право вето. Согласится то или иное государство или нет, это его право. Но мы должны на фундаментальных принципах наконец-то начать строительство этого союза, если хотим его построить. Если нет, не надо пудрить друг другу мозги, - каждый будет искать свое направление развития и думать, где ему быть", - считает Лукашенко.

При этом он высказал мнение, что отношения Беларуси и России являются стержнем этого союза.

"Это показатель, маяк. Мы тут должны были демонстрировать. И притом, мы же не просим чего-то у своего главного союзника, как и других. Мы сами способны заработать и больше отдать, как это было в советские времена. Беларусь больше всегда отдавала в союзный бюджет, чем оттуда получала. И мы готовы сегодня в этом направлении работать, но должно быть это принципиально, честно и порядочно", - резюмировал Александр Лукашенко.
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