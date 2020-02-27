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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРИНЯЛА РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО НОРМИРОВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
14:50 27.02.2020
Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию, содержащую методические указания по установлению и обоснованию гигиенических нормативов содержания химических примесей, биологических агентов в пищевой продукции по критериям риска для здоровья человека.
Как сообщает ЕЭК, документ обеспечивает практическое внедрение методологии оценки рисков здоровью населения и включает алгоритм проведения необходимых для нормирования токсикологических и микробиологических исследований.
Государства ЕАЭС получают инструмент, позволяющий устанавливать требования безопасности пищевой продукции с учетом принципов, заложенных в соглашениях Всемирной торговой организации (ВТО) и стандартах Codex Alimentarius. С помощью рекомендации страны Союза смогут разрабатывать новые и пересматривать существующие нормативы показателей безопасности пищевой продукции, основанные на критериях риска для здоровья человека.
«Документ позволит уполномоченным органам государств Союза использовать одни и те же принципы при оценке рисков здоровью населения», – отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.
Codex Alimentarius (Пищевой Кодекс) – это свод пищевых международных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам.
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