Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила руководство по исчислению даты начала отсчета срока годности готовых лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения и ветеринарных лекарственных препаратов.

Как сообщает ЕЭК, руководство определяет единые подходы к указанию на упаковках срока годности готовых лекарственных препаратов, выпускаемых в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза. Документ устанавливает единый формат для указания даты производства и даты истечения срока годности лекарственных препаратов.

«Это позволит исключить использование производителями отличающихся методик расчета сроков годности и поступление на рынок лекарственных препаратов с одинаковым действующим веществом, имеющих при этом различные сроки годности», – подчеркнул министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.