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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК УТВЕРДИЛА ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА УКАЗАНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
12:15 27.02.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила руководство по исчислению даты начала отсчета срока годности готовых лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения и ветеринарных лекарственных препаратов.
Как сообщает ЕЭК, руководство определяет единые подходы к указанию на упаковках срока годности готовых лекарственных препаратов, выпускаемых в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза. Документ устанавливает единый формат для указания даты производства и даты истечения срока годности лекарственных препаратов.
«Это позволит исключить использование производителями отличающихся методик расчета сроков годности и поступление на рынок лекарственных препаратов с одинаковым действующим веществом, имеющих при этом различные сроки годности», – подчеркнул министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.
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