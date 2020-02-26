ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК КЛАССИФИЦИРОВАЛА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
09:49 27.02.2020

Коллегия ЕЭК классифицировала сенсибилизированные печатные пластины в товарной позиции 3701 Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

До решения коллегии страны Союза использовали разные товарные позиции при классификации таких печатных пластин, что приводило к дополнительным сложностям при применении мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внутри ЕАЭС. Отнесение этой продукции к товарной позиции 3701 ТН ВЭД ЕАЭС унифицирует подходы и способствует дальнейшему развитию рынка полиграфической продукции в странах Союза.

Эти пластины – «неэкспонированные, плоские (не в рулонах), состоящие из электрохимически зерненого алюминия, покрытого светочувствительными фотополимерными химическими веществами». Они создаются на основе фотополимерного слоя и используются в современных допечатных процессах для изготовления офсетных печатных форм по технологии «компьютер – печатная форма» (Computer-to-Plate).

Пластины чувствительны к излучению видимой части спектра и предназначены для экспонирования в формовыводных устройствах с лазером видимого света – зеленым или фиолетовым. В конечном итоге пластины на основе фотополимерного слоя позволяют получить качественные изображения в газетах, журналах, книгах, на плакатах и т.д.

Как сообщает ЕЭК, решение соответствует международному опыту. Комитет по Гармонизированной системе Всемирной таможенной организации в отношении аналогичного товара принял классификационное решение с тем же классификационным кодом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2020
валюта курс
EUR 2.4334
USD 2.2378
RUB 3.4137
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4334 +0.0158
USD 2.2378 +0.011
RUB 3.4137 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4480
USD 2.2400 2.2440
RUB 3.4020 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0920
EUR/RUB 71.4500 71.9500
USD/RUB 65.5500 66.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте