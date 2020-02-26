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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК КЛАССИФИЦИРОВАЛА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
09:49 27.02.2020
Коллегия ЕЭК классифицировала сенсибилизированные печатные пластины в товарной позиции 3701 Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
До решения коллегии страны Союза использовали разные товарные позиции при классификации таких печатных пластин, что приводило к дополнительным сложностям при применении мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внутри ЕАЭС. Отнесение этой продукции к товарной позиции 3701 ТН ВЭД ЕАЭС унифицирует подходы и способствует дальнейшему развитию рынка полиграфической продукции в странах Союза.
Эти пластины – «неэкспонированные, плоские (не в рулонах), состоящие из электрохимически зерненого алюминия, покрытого светочувствительными фотополимерными химическими веществами». Они создаются на основе фотополимерного слоя и используются в современных допечатных процессах для изготовления офсетных печатных форм по технологии «компьютер – печатная форма» (Computer-to-Plate).
Пластины чувствительны к излучению видимой части спектра и предназначены для экспонирования в формовыводных устройствах с лазером видимого света – зеленым или фиолетовым. В конечном итоге пластины на основе фотополимерного слоя позволяют получить качественные изображения в газетах, журналах, книгах, на плакатах и т.д.
Как сообщает ЕЭК, решение соответствует международному опыту. Комитет по Гармонизированной системе Всемирной таможенной организации в отношении аналогичного товара принял классификационное решение с тем же классификационным кодом.
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