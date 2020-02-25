Совет Евразийской экономической комиссии поручил правительству Казахстана до 7 мая 2020 года внести изменения в нормативно-правовые акты, дискриминирующие производителей сельхозтехники стран ЕАЭС.

Ранее приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана от 5 декабря 2019 года № 95 был введен утилизационный сбор на самоходную сельскохозяйственную технику.

При этом в документе были закреплены изъятия, позволяющие не уплачивать этот сбор иностранным компаниям, включенным в перечень Комплексного плана мероприятий по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций (утвержден постановлением правительства Казахстана от 28 мая 2014 г. №570).

Таким образом, производители ЕАЭС оказались неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными производителями, которые получили преимущество в виде этих послаблений.

Это привело к финансовым потерям производителей стран Союза. Например, российские компании с 1 января текущего года понесли убытки в 100 млн рублей, по оценкам российской стороны.

В связи с этим Департаментом промышленной политики ЕЭК были проведены консультации со всеми сторонами, по итогам которых Казахстан согласился учесть интересы промышленных предприятий стран ЕАЭС при взимании утилизационного сбора на сельхозтехнику, сообщает ЕЭК.