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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КАЗАХСТАН УЧТЕТ ИНТЕРЕСЫ СТРАН ЕАЭС ПРИ УТИЛИЗАЦИОННОМ СБОРЕ НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
13:35 26.02.2020
Совет Евразийской экономической комиссии поручил правительству Казахстана до 7 мая 2020 года внести изменения в нормативно-правовые акты, дискриминирующие производителей сельхозтехники стран ЕАЭС.
Ранее приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана от 5 декабря 2019 года № 95 был введен утилизационный сбор на самоходную сельскохозяйственную технику.
При этом в документе были закреплены изъятия, позволяющие не уплачивать этот сбор иностранным компаниям, включенным в перечень Комплексного плана мероприятий по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций (утвержден постановлением правительства Казахстана от 28 мая 2014 г. №570).
Таким образом, производители ЕАЭС оказались неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными производителями, которые получили преимущество в виде этих послаблений.
Это привело к финансовым потерям производителей стран Союза. Например, российские компании с 1 января текущего года понесли убытки в 100 млн рублей, по оценкам российской стороны.
В связи с этим Департаментом промышленной политики ЕЭК были проведены консультации со всеми сторонами, по итогам которых Казахстан согласился учесть интересы промышленных предприятий стран ЕАЭС при взимании утилизационного сбора на сельхозтехнику, сообщает ЕЭК.
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