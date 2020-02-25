1 марта в Евразийском экономическом союзе завершается переходный период, установленный для союзного технического регламента «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Как сообщает ЕЭК, документ серьезно ограничивает применение свинца, ртути и некоторых других, вредных для здоровья и экологии, металлов, в том числе в широко распространенных бытовых приборах – компьютерах, телевизорах, холодильниках, мобильных телефонах.

Техрегламент распространяется на IT-оборудование, средства электросвязи, световое и офисное оборудование, электро- и музыкальные инструменты, оборудование для досуга и спорта, торговые и игровые автоматы, расчетно-кассовое оборудование, кабельную продукцию, устройства защитного отключения, пожарно-охранные извещатели.

Эти изделия должны быть разработаны и изготовлены так, чтобы в их составе не содержалось свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов и полибромированных дифенилэфиров в концентрациях, превышающих 0,1, а для кадмия – 0,01 процентов по весу. Это очень малая доля, не способная навредить человеку или природе.

Соответствие изделий электротехники и радиоэлектроники требованиям техрегламента должно подтверждаться специальными документами – декларациями соответствия. Выбор схемы декларирования осуществляется заявителем. Техрегламент предусматривает использование протоколов испытаний изделий, проведенных в испытательных лабораториях, в том числе лабораториях стран, не являющихся членами ЕАЭС. Кроме того, возможно использование других документов, подтверждающих соответствие изделий требованиям этого технического регламента.

Обращение электротехники и радиоэлектроники, выпущенных до 1 марта 2020 года, допускается в течение срока их службы, определенного законодательством стран Союза. Государственный контроль за соблюдением требований технического регламента проводится в порядке, установленном законодательством стран ЕАЭС.