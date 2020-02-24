Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на фольгу для тиснения в ЕАЭС сохранится до 31 августа 2022 года.

Как сообщает ЕЭК, решение по продлению меры распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. Ранее эта мера применялась с 4 марта 2016 года по 31 августа 2019 год. За это время объем импорта товара увеличился, а импорт готовой печатной продукции с использованием фольги сократился.

В настоящее время в Евразийском экономическом союзе отсутствует производство фольги для тиснения. Полиграфические предприятия Союза импортируют ее из третьих стран.

Фольга для тиснения используется для нанесения на поверхности красочного (металлизированного) рельефного изображения. Тиснение фольгой применяется как для изготовления сувенирной продукции, этикеток, обложек, книг, открыток, так и для защиты документов, например, бланков, дипломов, сертификатов. Материал является одним из самых дорогих в полиграфическом производстве и занимает до 30% в себестоимости печатной продукции.

Решение по вопросу ранее приняла коллегия ЕЭК, на заседании Совета ЕЭК приняты необходимые правки, позволяющие решению вступить в силу.