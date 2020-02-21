Совет ЕЭК поручил разработать изменения в техрегламент «О безопасности мяса и мясной продукции».

Как сообщает ЕЭК, предусматривается включить в техрегламент «О безопасности мяса и мясной продукции» требования по указанию пищевой ценности в маркировке продуктов убоя и мясной продукции. Ответственным разработчиком этих изменений определена российская сторона, а завершение внутригосударственного согласования намечено на второй квартал 2021 года.

Второй блок изменений будет касаться уточнения понятийного аппарата техрегламента. Эту часть изменений разработает Казахстан. Предполагается, что внутригосударственное согласование в этой части завершится во 2 квартале 2022 года.

Указанные изменения инициированы с учетом практики применения технического регламента и поддержаны всеми странами ЕАЭС.