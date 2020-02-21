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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ «О БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ»
13:03 24.02.2020
Совет ЕЭК поручил разработать изменения в техрегламент «О безопасности мяса и мясной продукции».
Как сообщает ЕЭК, предусматривается включить в техрегламент «О безопасности мяса и мясной продукции» требования по указанию пищевой ценности в маркировке продуктов убоя и мясной продукции. Ответственным разработчиком этих изменений определена российская сторона, а завершение внутригосударственного согласования намечено на второй квартал 2021 года.
Второй блок изменений будет касаться уточнения понятийного аппарата техрегламента. Эту часть изменений разработает Казахстан. Предполагается, что внутригосударственное согласование в этой части завершится во 2 квартале 2022 года.
Указанные изменения инициированы с учетом практики применения технического регламента и поддержаны всеми странами ЕАЭС.
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