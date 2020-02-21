Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб.

Как сообщает ЕЭК, в дорожной карте предусмотрено 11 мероприятий, которые должны быть реализованы до второй половины 2021 года.

Странам и ЕЭК предстоит доработать проект Соглашения о единой системе транзита ЕАЭС. Соглашение, в частности, определит виды транспорта, при перевозке которыми будут использоваться электронные навигационные пломбы, а также случаи и категории товаров, в отношении которых применяется система отслеживания. Соглашение планируется подписать в 2021 году.

В ближайшее время страны проведут односторонние или совместные эксперименты по тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров. Итоги экспериментов позволят сформировать нормативно-правовую базу по системе отслеживания транзита исходя из реальных условий.

Для этого страны определят национальных операторов системы отслеживания до конца второго квартала текущего года.