Совет ЕЭК одобрил внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, которые предусматривают возможность уплаты НДС в отношении товаров Союза, импортированных в свободные экономические зоны (СЭЗ) Российской Федерации, с отсрочкой.

Как сообщает ЕЭК, при этом отсрочка по уплате НДС предоставляется на 180 календарных дней.

В случае реализации ввезенного на территорию СЭЗ товара Союза до 180 календарных дней НДС не уплачивается. В случае не реализации такого товара до указанного срока НДС уплачивается по ставке 20% не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают 180 календарных дней с даты принятия их на учет.