Консультативный комитет по агропромышленному комплексу ЕЭК одобрил проект Методологии прогнозирования развития агропромышленных комплексов государств Евразийского экономического союза. Об этом по итогам обсуждения сообщил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Как сообщает ЕЭК, проект методологии базируется на применении системы инструментов прогнозирования, позволяющих произвести оценку и экстраполяцию тенденций развития индикативных показателей в каждой стране Союза на среднесрочный (5 лет) и долгосрочный (10 лет) период с корректировкой показателей.

«Долгосрочные прогнозы станут инструментом инвестиционной привлекательности, так как позволят оценивать тренды развития агропромышленных комплексов государств Союза на длительную перспективу, а также их потенциальные производственные и потребительские ниши. В итоге финансовые и материальные ресурсы будут использоваться более рационально», - отметил Артак Камалян.

Методология будет использоваться ЕЭК для расчета прогнозных показателей развития агропромышленных комплексов государств Союза с последующей подготовкой рекомендаций странам по разработке национальных прогнозных балансов спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти.

Инструментальные методы прогнозирования, предусмотренные проектом, используются достаточно широко, в том числе в практике таких международных структур, как ФАО и ОЭСР, Всемирный банк и других.

Проект Методологии разработан во исполнение подпункта 2.2. Протокола первого заседания Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза от 19 ноября 2018 года № 1.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 95 Договора о ЕАЭС прогнозирование в агропромышленном комплексе является одним из основных направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики.