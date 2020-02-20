|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ РЕЖИМ УСИЛЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ РЯДА БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
11:27 21.02.2020
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда белорусских предприятий.
Как сообщает ведомство, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля с 4 февраля 2020 года в отношении продукции производства СП «Санта Бремор» ООО из-за выявления трансглутаминазы в имитированной пищевой рыбной продукции (крабовые палочки).
Режим усиленного лабораторного контроля также вводится с 3 февраля в отношении продукции птицефабрики «Дружба» из обнаружения кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы, с 31 января и 5 февраля - в отношении продукции Ошмянского мясокомбината из-за наличия в говядине бактерий рода Listeria monocytogenes и бактерий группы кишечной палочки.
Кроме того, под усиленным контролем с 6 февраля будет продукция Березовского комбикормового завода ПУ «Ольшевский» из-за выявления кокцидиостатиков в мясе птицы и продукция колбасного цеха ОАО «Александрийское» в связи в обнаружением в говядине бактерий рода Listeria monocytogenes.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2020
Курсы в банках
на 21.02.2020
Конвертация в банках
на 21.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте