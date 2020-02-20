Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда белорусских предприятий.

Как сообщает ведомство, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля с 4 февраля 2020 года в отношении продукции производства СП «Санта Бремор» ООО из-за выявления трансглутаминазы в имитированной пищевой рыбной продукции (крабовые палочки).

Режим усиленного лабораторного контроля также вводится с 3 февраля в отношении продукции птицефабрики «Дружба» из обнаружения кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы, с 31 января и 5 февраля - в отношении продукции Ошмянского мясокомбината из-за наличия в говядине бактерий рода Listeria monocytogenes и бактерий группы кишечной палочки.

Кроме того, под усиленным контролем с 6 февраля будет продукция Березовского комбикормового завода ПУ «Ольшевский» из-за выявления кокцидиостатиков в мясе птицы и продукция колбасного цеха ОАО «Александрийское» в связи в обнаружением в говядине бактерий рода Listeria monocytogenes.