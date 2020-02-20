21 февраля в Москве пройдет заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, планируется рассмотреть вопросы устранения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, развития единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб, утвердить Положение о Евразийском экономическом форуме.

Также в повестке – вопросы внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза и в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования.

Намечено обсудить задачи на 2020 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

Члены Совета ЕЭК обсудят установление ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении сурими отдельных видов рыб и о внесении изменений в перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Запланировано рассмотрение некоторых вопросов ввоза (вывоза) товаров в целях организации и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Будет рассмотрен также ряд других вопросов по углублению евразийской интеграции.