ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СОВЕТ ЕЭК РАССМОТРИТ 21 ФЕВРАЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЕАЭС
14:42 20.02.2020

21 февраля в Москве пройдет заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, планируется рассмотреть вопросы устранения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, развития единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб, утвердить Положение о Евразийском экономическом форуме.

Также в повестке – вопросы внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза и в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования.

Намечено обсудить задачи на 2020 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

Члены Совета ЕЭК обсудят установление ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении сурими отдельных видов рыб и о внесении изменений в перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Запланировано рассмотрение некоторых вопросов ввоза (вывоза) товаров в целях организации и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Будет рассмотрен также ряд других вопросов по углублению евразийской интеграции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.02.2020
валюта курс
EUR 2.3787
USD 2.2048
RUB 3.4581
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3787 -0.0018
USD 2.2048 +0.0008
RUB 3.4581 -0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3800 2.3840
USD 2.2050 2.2070
RUB 3.4540 3.4640
подробнее

Конвертация в банках
на 20.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0820
EUR/RUB 68.6000 69.1000
USD/RUB 63.7000 63.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте