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ПРОЦЕДУРУ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДР В УКРАИНЕ УПРОСТИЛИ
12:07 20.02.2020

Кабинет министров на заседании 19 февраля одобрил постановление, которое позволит упростить процедуру получения разрешений на использование недр. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на брифинге после заседания правительства.

"Мы приняли постановление Кабмина, которое меняет процедуру, упрощает процедуру получения разрешений на использование недр. Последние какие-то барьеры, недостатки, которые существовали для недропользователей, мы убираем, убираем определенные предпосылки для возникновения коррупции», - сказал Гончарук, которого цитирует Укринформ.

По его словам, аукционы должны быть прозрачными, предприятия и инвесторы, которые хотят вкладывать средства в добычу полезных ископаемых в Украине, должны быть в одинаковых условиях и быть защищенными от произвола чиновников.
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