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КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ПОДДЕРЖАЛА НУЛЕВУЮ СТАВКУ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
10:19 19.02.2020

На заседании коллегии ЕЭК 18 февраля поддержан проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС на электромобили до конца 2020 года.

Как сообщает ЕЭК, действие этой меры будет распространяться в том числе на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами.

Как подчеркнул председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, эта мера будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

«Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос - производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», - отметил глава коллегии ЕЭК.

Окончательное решение предстоит принять Совету ЕЭК.

Ранее в отношении электромобилей уже применялась ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% - с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт, к примеру, в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в 4 раза, в стоимостном – в 8 раз. Вместе с тем объем ввоза и продаж электромобилей в других государствах Союза показал, что применение нулевой ставки на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов по формированию рынка электромобилей. Кроме того, ограничением стало то, что мера не действовала в отношении физических лиц.

Комиссией совместно с государствами-членами ЕАЭС разработан и утвержден Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 27.11.2018 № 23 План мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах-членах ЕАЭС на 2018-2020 годы, предусматривающий, кроме прочего, предоставление грантов на разработку и производство электромобилей в государствах-членах ЕАЭС, снижение ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС на не производимые на территории ЕАЭС комплектующие и базовые компоненты для производства электромобилей, зарядной и сервисной инфраструктуры.
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