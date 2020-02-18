После успешного запуска уникального VR-проектора в США, компания CINEMOOD (на российском рынке «МУЛЬТиКУБИК»), входящая в портфель Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций, начала продажи модели для России и рынков стран СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО "Инфрафонд РВК", компания запустила доставку потребителям в США в конце 2019 г., где за месяц, было реализовано более 1000 инновационных устройств. На российском рынке команда проекта рассчитывает получить в 2 раза больше заказов за тот же период.

Компания «МУЛЬТиКУБИК» создала новый продукт «VR кубик» на базе уникальной технологии, объединяющей проекционные возможности портативного устройства, высокоточные датчики движения, гироскоп и контент 360. Российская компания-разработчик опередила мировые тренды и выпустила первый на рынке проектор с технологией VR.

VR кубик стал в два раза быстрее существующих моделей МультиКубик, ДиаКубик и Кинокубик за счет новой аппаратной начинки, включающей в себя новый тип оперативной памяти и уникальный набор датчиков движения. Впервые, для просмотра VR не нужны очки или VR-шлем, которые не рекомендуется использовать детям до 12-13 лет. Как и предыдущие разработки компании, новая модель устройства содержит уникальный обучающий и развивающий мультимедиа контент. При этом VR-проектор мотивирует детей больше двигаться, а не статично наблюдать за изображением в смартфонах и планшетах.

Специально для VR-проектора добавлены разработанные совместно с издательством Clever анимированные диафильмы. Медиатека интерактивных игр, видео 360 и VR-диафильмов будет регулярно пополняться. Компания запустила программу для разработчиков VR контента: теперь любой издатель может выкладывать свой VR контент на платформу CINEMOOD, используя открытый SDK (Software Development Kit). По оценкам экспертов компании, через VR кубик может быть воспроизведено более 80% всего существующего контента в формате 360.

К концу 2019 года CINEMOOD удалось подключить более 50 тысяч активных пользователей в 147 странах. В 2020 году этот показатель планируется удвоить, в первую очередь за счет новой аудитории на рынках РФ и США.

«В США наш новый продукт уже вызвал интерес со стороны экспертов и медиа: 13 февраля о нем рассказали в эфире культового новостного телешоу “Доброе утро, Америка”. Выпуск программы спровоцировал волну заказов, в результате которой CINEMOOD VR занял более 60% в американской корзине продаж компании. Уверен, что продукт также понравится российским и белорусским пользователям, следящим за трендами в сфере воспитания и развития детей и интересующимся новинками на рынке современных технологий», - отметил генеральный директор компании «МУЛЬТиКУБИК» Михаил Буховцев.

В первый месяц продаж уникальный продукт будет доступен эксклюзивно в магазинах российской сети Re:Store: с 18 февраля его можно приобрести за 36 990 рублей. Белорусские покупатели могут заказать VR-кубик на сайте cinemood.ru.

В ближайшее время проектор может появиться и в рознице, компания совместно с фондом ищут партнеров-инвесторов для дальнейшего развития продаж в Беларуси и странах Европы.

Кроме того, в мае 2019 г. «МУЛЬТиКУБИК» открыла дочернюю компанию в Беларуси. На базе компании будет создан R&D центр для разработки программного обеспечения и контента.

За прошедшие 3 года компания «МУЛЬТиКУБИК» привлекла около $10 млн инвестиций. В начале 2017 года $2,5 млн - от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). В декабре 2018 года - 263 млн рублей от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций, ФРИИ и бизнес-ангелов. В августе 2019 Дальневосточный фонд высоких технологий проинвестировал в «МУЛЬТиКУБИК» 190 млн рублей.

«МУЛЬТиКУБИК» — компания, основанная в России в 2014 году, на международном рынке представлена под брендом CINEMOOD. Компания позиционирует себя как «оператор альтернативного Smart TV», создавая сеть персональных кинотеатров для семейного смотрения.

История компании началась с идеи возродить семейную традицию вечернего просмотра Диафильмов. Миссия компании - предложить современным родителям качественный и полезный способ совместного досуга с ребенком, создав продукты, которые станут безопасной альтернативой планшетам и смартфонам, помощником в воспитании детей. Команда создает платформу семейного образовательного и развлекательного контента, распространяемую через портативные кинотеатры на условиях подписки. К платформе подключены партнеры: Disney, ivi, МегаФон, МУЛЬТ, Netflix, Amazon Prime Video, Яндекс Музыка, МУЛЬТ, Ameba. Главная отличительная черта линейки портативных проекторов CINEMOOD — это удобная подписочная система с обширной медиатекой контента (90 тысяч сериалов, мультфильмов и диафильмов).

Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций создан в декабре 2016 года. Его размер составляет 1,4 млрд рублей. Инвесторами фонда выступили Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), РВК и Инфрафонд РВК. Уполномоченным управляющим товарищем «Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций» является ООО «Инфрафонд РВК», управляющим товарищем — Белорусский инновационный фонд. На данный момент в портфеле фонда 3 компании, представляющие индустрии IT software, hardware и AgroTech.

Инвестиционный фокус фонда – белорусские и российские технологичные стартапы, Инвестиции осуществляются в проекты двух стадий: до 25 млн рублей в проекты венчурной стадии и до 140 млн рублей в компании, находящиеся в стадии роста.