|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
UZAUTO MOTORS НАЧИНАЕТ ЭКСПОРТ CHEVROLET SPARK, NEXIA И COBALT В БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН И РОССИЮ
12:52 18.02.2020
Компания General Motors и ее партнер по альянсу компания UzAuto Motors достигли соглашения, согласно которому UzAuto Motors начинает продажу автомобилей на экспортных рынках в Беларуси, Казахстане и России под брендом Chevrolet.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в PR-LABS Division, по условиям соглашения, Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt становятся первыми моделями доступными в России, Казахстане и Беларуси с марта 2020 года.
UzAuto Motors будет управлять дистрибьюцией производимых ими моделей Chevrolet в России, Казахстане и Беларуси. Дилерская сеть будет создана на основе ряда текущих дилеров Дженерал Моторс Россия, части существующих дилеров Ravon и авторизованных сервисных центров Chevrolet, с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet.
Не произойдет никаких изменений в работе с клиентами Дженерал Моторс Россия Cadillac &Chevrolet NAV в направлении обеспечения гарантийным обслуживанием, а также в предоставлении услуг сервиса и продажи запасных частей. Дилерская сеть Дженерал Моторс Россия продолжит предоставлять послепродажный сервис для клиентов Cadillac и Chevrolet NAV.
Существующие клиенты Chevrolet, которые приобрели автомобили у дилеров GM/Chevrolet в России до конца 2015 года, могут быть уверены, что авторизованные сервисные центры Дженерал Моторс Россия продолжат предоставлять сервисные услуги.
Также клиенты, приобретавшие автомобили Ravon, смогут продолжить получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors.
Для клиентов, которые приобрели произведенные UzAuto Motors автомобили Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, сохранится гарантия, а также сервисные услуги и продажа запасных частей, которые будет обеспечивать компания UzAuto Motors через свою дилерскую сеть.
Продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Беларуси прекратятся к середине 2020 года.
GM и UzAuto Motors, партнеры по Альянсу в Узбекистане, производят автомобили и двигатели по лицензии от GM.
UzAuto Motors производит и реализует автомобили в Узбекистане и на экспортных рынках через дилерскую сеть. GM оказывает качественную консультационную и производственную поддержку деятельности UzAuto Motors в Узбекистане.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2020
Курсы в банках
на 18.02.2020
Конвертация в банках
на 18.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте