Компания General Motors и ее партнер по альянсу компания UzAuto Motors достигли соглашения, согласно которому UzAuto Motors начинает продажу автомобилей на экспортных рынках в Беларуси, Казахстане и России под брендом Chevrolet.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в PR-LABS Division, по условиям соглашения, Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt становятся первыми моделями доступными в России, Казахстане и Беларуси с марта 2020 года.

UzAuto Motors будет управлять дистрибьюцией производимых ими моделей Chevrolet в России, Казахстане и Беларуси. Дилерская сеть будет создана на основе ряда текущих дилеров Дженерал Моторс Россия, части существующих дилеров Ravon и авторизованных сервисных центров Chevrolet, с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet.

Не произойдет никаких изменений в работе с клиентами Дженерал Моторс Россия Cadillac &Chevrolet NAV в направлении обеспечения гарантийным обслуживанием, а также в предоставлении услуг сервиса и продажи запасных частей. Дилерская сеть Дженерал Моторс Россия продолжит предоставлять послепродажный сервис для клиентов Cadillac и Chevrolet NAV.

Существующие клиенты Chevrolet, которые приобрели автомобили у дилеров GM/Chevrolet в России до конца 2015 года, могут быть уверены, что авторизованные сервисные центры Дженерал Моторс Россия продолжат предоставлять сервисные услуги.

Также клиенты, приобретавшие автомобили Ravon, смогут продолжить получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors.

Для клиентов, которые приобрели произведенные UzAuto Motors автомобили Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, сохранится гарантия, а также сервисные услуги и продажа запасных частей, которые будет обеспечивать компания UzAuto Motors через свою дилерскую сеть.

Продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Беларуси прекратятся к середине 2020 года.

GM и UzAuto Motors, партнеры по Альянсу в Узбекистане, производят автомобили и двигатели по лицензии от GM.

UzAuto Motors производит и реализует автомобили в Узбекистане и на экспортных рынках через дилерскую сеть. GM оказывает качественную консультационную и производственную поддержку деятельности UzAuto Motors в Узбекистане.