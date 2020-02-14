На совещании членов Совета Евразийской экономической комиссии по доработке проекта Стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года стороны согласовали еще ряд позиций документа. Обсуждение прошло 14 февраля в штаб-квартире ЕЭК в Москве.

Ранее Евразийский межправительственный совет поручил правительствам государств Союза совместно с ЕЭК обеспечить доработку документа и внести его на рассмотрение Межправсовета в апреле.

«Мы вырабатываем конкретные формулировки, конкретные мероприятия, которые будут способствовать реальному развитию Союза», – подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, открывая совещание.

Он добавил, что за две недели удалось существенно продвинуться и согласовать порядка 50 позиций проекта.

Как сообщает ЕЭК, участники совещания обсудили мероприятия, касающиеся устранения барьеров и снятия ограничений, таможенного регулирования, механизмов и гарантий обеспечения качества безопасности товаров, защиты прав потребителей, и другие. Заместители глав правительств пришли к консенсусу по ряду несогласованных ранее позиций.

Проект Стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года подготовлен в развитие Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС, которую Высший Евразийский экономический совет утвердил в конце 2018 года.

Стратегические направления определяют основные ориентиры интеграционной политики. В проекте раскрываются меры и механизмы, которые позволят в перспективе завершить формирование нормативно-правовых основ сотрудничества государств ЕАЭС, повысить исполнительскую дисциплину наднациональных и национальных институтов Союза, обеспечить гармонизацию и синхронизацию подходов государств-членов к определению и регулированию новых направлений сотрудничества.

Документ в определенной степени выходит за рамки действующего Договора о ЕАЭС. Среди новых направлений – развитие зеленых технологий, возобновляемых источников энергии, экономические аспекты в сфере здравоохранения, туризма, образования и науки.

После одобрения документа Межправсоветом его планируется утвердить на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае 2020 года.

В обсуждении приняли участие вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов, вице-премьер-министр Кыргызстана Эркин Асрандиев, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, а также члены коллегии ЕЭК.