ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕАЭС ПРОДВИНУЛИСЬ В СОГЛАСОВАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
09:58 17.02.2020

На совещании членов Совета Евразийской экономической комиссии по доработке проекта Стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года стороны согласовали еще ряд позиций документа. Обсуждение прошло 14 февраля в штаб-квартире ЕЭК в Москве.

Ранее Евразийский межправительственный совет поручил правительствам государств Союза совместно с ЕЭК обеспечить доработку документа и внести его на рассмотрение Межправсовета в апреле.

«Мы вырабатываем конкретные формулировки, конкретные мероприятия, которые будут способствовать реальному развитию Союза», – подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, открывая совещание.

Он добавил, что за две недели удалось существенно продвинуться и согласовать порядка 50 позиций проекта.

Как сообщает ЕЭК, участники совещания обсудили мероприятия, касающиеся устранения барьеров и снятия ограничений, таможенного регулирования, механизмов и гарантий обеспечения качества безопасности товаров, защиты прав потребителей, и другие. Заместители глав правительств пришли к консенсусу по ряду несогласованных ранее позиций.

Проект Стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года подготовлен в развитие Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС, которую Высший Евразийский экономический совет утвердил в конце 2018 года.

Стратегические направления определяют основные ориентиры интеграционной политики. В проекте раскрываются меры и механизмы, которые позволят в перспективе завершить формирование нормативно-правовых основ сотрудничества государств ЕАЭС, повысить исполнительскую дисциплину наднациональных и национальных институтов Союза, обеспечить гармонизацию и синхронизацию подходов государств-членов к определению и регулированию новых направлений сотрудничества.

Документ в определенной степени выходит за рамки действующего Договора о ЕАЭС. Среди новых направлений – развитие зеленых технологий, возобновляемых источников энергии, экономические аспекты в сфере здравоохранения, туризма, образования и науки.

После одобрения документа Межправсоветом его планируется утвердить на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае 2020 года.

В обсуждении приняли участие вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов, вице-премьер-министр Кыргызстана Эркин Асрандиев, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, а также члены коллегии ЕЭК.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
валюта курс
EUR 2.3830
USD 2.1986
RUB 3.4651
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3830 -0.0101
USD 2.1986 -0.0015
RUB 3.4651 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3800 2.3860
USD 2.1960 2.1990
RUB 3.4500 3.4620
подробнее

Конвертация в банках
на 14.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0830 1.0860
EUR/RUB 68.8000 69.2500
USD/RUB 63.4500 63.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте