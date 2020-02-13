На международной выставке продовольственных товаров «Продэкспо-2020», которая проходила с 10 по 12 февраля 2020 года в Москве, Россельхознадзор выявил подконтрольную продукцию – молоко и готовую молочную продукцию общим весом 628 кг производства ряда белорусских предприятий.

Как сообщает ведомство, указанная продукция поступила на выставку без прохождения ветеринарного контроля на границе и, соответственно, без внесения учетных записей во ФГИС «Аргус» и «Меркурий».

Кроме того, выявлен сыр общим весом 48 кг, поступивший в Москву, согласно разрешению на ввоз, с целью проведения лабораторных исследований.

Помимо этого, выявлены рыба и морепродукты общим весом 4,5 кг, поступившие из Китая без ветеринарных сопроводительных документов.

«В отношении вышеуказанной продукции составлены акты о нарушении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Продукция снята с экспонирования и запрещена к дегустации и реализации. В отношении продукции без ветеринарных сопроводительных документов принято решение об ее изолированном хранении и дальнейшему уничтожению под контролем государственной ветеринарной службы Московской области», - говорится в сообщении Россельхознадзора.