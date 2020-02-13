Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал соглашение об общих условиях финансирования по проекту «Строительство Большой Алматинской Кольцевой Автомобильной Дороги (БАКАД)». Соглашение подписано заместителем председателя Правления ЕАБР Амангельды Исеновым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, финансирование проекта будет осуществлено синдикатом кредиторов в лице Европейского банка реконструкции и развития, Евразийского банка развития, Исламского банка развития. В рамках проекта ЕАБР предоставит 95 млн долларов США.

Строительство БАКАД позволит перераспределить прогнозируемую транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Алматы и пригородной зоны, обеспечить прохождение транзитного автотранспорта вне черты городской застройки, улучшить транспортное обслуживание, сократить уровень негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, увеличить эксплуатационную скорость и безопасность движения транспортных средств. Протяженность автодороги составит 66 км, на которых предусмотрено четырех- и шестиполосное движение. В ходе реализации проекта будет осуществлено строительство мостов, транспортных развязок, пунктов приема оплаты и другой необходимой инфраструктуры. Расчетная скорость движения по трассе составит до 150 км/ч.

«БАКАД — проект, не только создающий современные возможности для Алматы, но и повышающий надежность уже существующего транспортного коридора. Строительство новых дорог — важное направление работы, которую ведет ЕАБР в наших странах. Банк участвовал в создании Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, сейчас финансирует строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг российской столицы», — сообщил заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Проект БАКАД реализуется на условиях концессионного договора, заключенного между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и консорциумом 4 компаний: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş., Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş., SK Engineering & Construction Co., Ltd. и Korea Expressway Corporation. Договор заключен на 20 лет на условиях «строительство — передача — эксплуатация».

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.