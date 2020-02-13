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ЕАБР ВЫДЕЛИТ 95 МЛН ДОЛЛАРОВ США НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГИ В КАЗАХСТАНЕ
14:20 13.02.2020

Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал соглашение об общих условиях финансирования по проекту «Строительство Большой Алматинской Кольцевой Автомобильной Дороги (БАКАД)». Соглашение подписано заместителем председателя Правления ЕАБР Амангельды Исеновым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, финансирование проекта будет осуществлено синдикатом кредиторов в лице Европейского банка реконструкции и развития, Евразийского банка развития, Исламского банка развития. В рамках проекта ЕАБР предоставит 95 млн долларов США.

Строительство БАКАД позволит перераспределить прогнозируемую транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Алматы и пригородной зоны, обеспечить прохождение транзитного автотранспорта вне черты городской застройки, улучшить транспортное обслуживание, сократить уровень негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, увеличить эксплуатационную скорость и безопасность движения транспортных средств. Протяженность автодороги составит 66 км, на которых предусмотрено четырех- и шестиполосное движение. В ходе реализации проекта будет осуществлено строительство мостов, транспортных развязок, пунктов приема оплаты и другой необходимой инфраструктуры. Расчетная скорость движения по трассе составит до 150 км/ч.

«БАКАД — проект, не только создающий современные возможности для Алматы, но и повышающий надежность уже существующего транспортного коридора. Строительство новых дорог — важное направление работы, которую ведет ЕАБР в наших странах. Банк участвовал в создании Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, сейчас финансирует строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг российской столицы», — сообщил заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Проект БАКАД реализуется на условиях концессионного договора, заключенного между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и консорциумом 4 компаний: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş., Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş., SK Engineering & Construction Co., Ltd. и Korea Expressway Corporation. Договор заключен на 20 лет на условиях «строительство — передача — эксплуатация».

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.
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