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ЕЭК УТВЕРДИЛА ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНЫХ МЕР
10:57 13.02.2020

Коллегия ЕЭК утвердила Правила реализации общих процессов в сфере информационного обеспечения санитарных мер.

Как сообщает ЕЭК, целью этого решения является создание информационных ресурсов для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Евразийском экономическом союзе.

В соответствии с правилами реализации в рамках интегрированной информационной системы Союза будет осуществляться автоматизированный обмен между уполномоченными органами стран ЕАЭС данными по трем направлениям: о выданных свидетельствах о государственной регистрации продукции; об обнаружении инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и распространении на таможенной территории Союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и окружающей среды, а также о принятых санитарных мерах; о введении временных санитарных мер.

Реализация общих процессов в сфере санитарных мер поможет оперативно информировать о возникновении угроз и чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, принимать своевременные санитарные меры, а также не допустить ввоз, обращение и транзит опасной продукции, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору.

Повысится эффективность взаимодействия между уполномоченными органами и органами стран Союза, выполняющими контрольно-надзорные функции, включая таможенные органы. Сведения в сфере применения санитарных мер станут доступнее. Появится возможность использовать информацию из баз данных для аналитической обработки и статистического анализа в целях эпидемиологического прогнозирования и предупреждения вспышек заболеваний.
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