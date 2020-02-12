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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСДОЛГОМ СОЗДАЛИ В УКРАИНЕ
14:37 12.02.2020
Кабинет министров на заседании в среду принял решение о создании Агентства по управлению государственным долгом Украины. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Тelegram.
"Правительство создало долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований. Только за 2019 год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга", - написал Гончарук, которого цитирует Укринформ.
По его словам, власти ожидают лучших результатов после запуска агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом.
Как отметил Гончарук, создание долгового агентства - необходимое условие выполнения плана действий правительства по уменьшению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. Такая модель успешно работает, в частности, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции, добавил премьер-министр.
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