Кабинет министров на заседании в среду принял решение о создании Агентства по управлению государственным долгом Украины. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Тelegram.

"Правительство создало долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований. Только за 2019 год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга", - написал Гончарук, которого цитирует Укринформ.

По его словам, власти ожидают лучших результатов после запуска агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом.

Как отметил Гончарук, создание долгового агентства - необходимое условие выполнения плана действий правительства по уменьшению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. Такая модель успешно работает, в частности, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции, добавил премьер-министр.