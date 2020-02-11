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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КАБМИН И ЕС ПОДПИСАЛИ НОВУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ НА €25 МЛН
11:57 12.02.2020
Кабинет министров Украины и Европейский Союз 11 февраля подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Телеграмме.
"Только правительство и ЕС подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро. Диджитализация - это, прежде всего, победа над коррупцией", - отметил премьер, которого цитирует Укринформ.
Гончарук подчеркнул, что цель правительства - оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года, а уже в 2020 году перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг.
"Это международная техническая помощь, оказываемая Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации. Украина стремится активно внедрять главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации. Никаких чиновников и очередей! Государство будет удобным сервисом для людей. Наша команда над этим работает ", - добавил премьер.
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