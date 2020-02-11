Беларусь просит Россию пересмотреть условия межправительственного кредита на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС), но текущие предложения Минска не могут быть приняты. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

«Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения. Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит», - сказал Сторчак, которого цитирует РБК.

«Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости», - подчеркнул замминистра финансов.

9 февраля первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск просит отложить время начала выплат по кредиту.

«Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у «Росатома» в других странах», - сказал Крутой.

Первый блок БелАЭС должен быть введен в 2020 году (всего должно быть два энергоблока).

«По первому блоку мы сейчас подходим к очень важной стадии пусконаладочных работ», - сказал 9 февраля Крутой.

Согласно условиям кредитного соглашения с Россией, Беларусь должна начать погашать кредит не позднее 1 апреля 2021 года. На 1 января 2019 года республика использовала $3,4 млрд из кредитной линии от России на $10 млрд, сообщалось в июле прошлого года в проспекте белорусских облигаций.

В сентябре 2018 года Александр Лукашенко говорил, что сроки строительства БелАЭС сорваны по вине российской стороны, поэтому срок возврата кредита должен быть продлен.

«И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3%», - добавил Лукашенко.

Действующая ставка по кредиту для Беларуси составляет фиксированные 5,23% годовых для половины выбранных средств и «шестимесячный LIBOR в долларах (сейчас 1,72%) плюс 1,83% годовых» для другой половины.

Беларусь также предлагала увеличить срок погашения с 25 лет (считая от даты открытия кредитной линии в 2011 году) до 35 лет.