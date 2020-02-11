|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК РАЗВИВАЕТ ПРОМЫШЛЕННУЮ КООПЕРАЦИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
17:18 11.02.2020
Евразийская экономическая комиссия совместно с технологической платформой «Энергетика и электрификация» начала подготовку к реализации межгосударственной программы «Передовые технологии и промышленное оборудование для цифровой энергетики Евразийского экономического союза».
Межгоспрограмма направлена на ускорение технологического развития энергетического комплекса стран ЕАЭС, обеспечение их энергетической безопасности и независимости, конкурентоспособности продукции энергетического машиностроения на мировых рынках, снижение технологических рисков энергетического сектора.
Как сообщает ЕЭК, соответствующее предложение по межгоспрограмме для профильных госорганов Союза доработала группа экспертов Департамента промышленной политики комиссии и техплатформы. На их встрече скорректированы этапы и мероприятия программы, отработана общая концепция, внесены предложения по выстраиванию кооперационных цепочек между промышленными предприятиями государств-членов в ряде областей.
Речь идет о разработке инновационных систем промышленного обогрева межотраслевого применения, переходе к передовым энергоустановкам на базе многоцелевых и экологически чистых микротурбин, развитии современных средств диагностики и мониторинга оборудования электросетевого комплекса, создании современных средств цифровизации объектов энергетического комплекса, обеспечении повышения надежности и эффективной интеграции электросетевого оборудования с различными источниками малой возобновляемой и распределенной генерации, а также создании инновационных установок утилизации твердых коммунальных отходов.
В ближайшее время скорректированная версия проекта инициативного предложения по межгосударственной программе будет повторно представлена на согласование профильным госорганам Союза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2020
Курсы в банках
на 11.02.2020
Конвертация в банках
на 11.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте