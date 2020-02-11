Евразийская экономическая комиссия совместно с технологической платформой «Энергетика и электрификация» начала подготовку к реализации межгосударственной программы «Передовые технологии и промышленное оборудование для цифровой энергетики Евразийского экономического союза».

Межгоспрограмма направлена на ускорение технологического развития энергетического комплекса стран ЕАЭС, обеспечение их энергетической безопасности и независимости, конкурентоспособности продукции энергетического машиностроения на мировых рынках, снижение технологических рисков энергетического сектора.

Как сообщает ЕЭК, соответствующее предложение по межгоспрограмме для профильных госорганов Союза доработала группа экспертов Департамента промышленной политики комиссии и техплатформы. На их встрече скорректированы этапы и мероприятия программы, отработана общая концепция, внесены предложения по выстраиванию кооперационных цепочек между промышленными предприятиями государств-членов в ряде областей.

Речь идет о разработке инновационных систем промышленного обогрева межотраслевого применения, переходе к передовым энергоустановкам на базе многоцелевых и экологически чистых микротурбин, развитии современных средств диагностики и мониторинга оборудования электросетевого комплекса, создании современных средств цифровизации объектов энергетического комплекса, обеспечении повышения надежности и эффективной интеграции электросетевого оборудования с различными источниками малой возобновляемой и распределенной генерации, а также создании инновационных установок утилизации твердых коммунальных отходов.

В ближайшее время скорректированная версия проекта инициативного предложения по межгосударственной программе будет повторно представлена на согласование профильным госорганам Союза.