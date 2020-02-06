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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК СОГЛАСОВАЛ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОЗИЦИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
11:06 07.02.2020
Члены Совета Евразийской экономической комиссии 6 февраля провели совещание по доработке проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Ранее Евразийский межправительственный совет поручил правительствам государств Союза совместно с ЕЭК обеспечить доработку документа и внести его на рассмотрение Межправсовета в апреле.
«В перечне несогласованных мер и механизмов – порядка ста позиций, большинство мероприятий полностью соответствуют требованиям Договора о ЕАЭС и Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов, которые подписаны главами государств», – подчеркнул председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
В ходе обсуждения стороны пришли к консенсусу по ряду несогласованных ранее позиций и договорились провести следующее совещание через неделю.
«Работа стала более интенсивной, сторонам удается находить консенсус практически по всем спорным вопросам», – отметил по итогам совещания член Коллегии (министр) ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев.
Как сообщает ЕЭК, в проекте Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года раскрываются меры и механизмы, которые позволят в перспективе завершить формирование нормативно-правовых основ сотрудничества государств ЕАЭС, повысить исполнительскую дисциплину наднациональных и национальных институтов Союза, обеспечить гармонизацию и синхронизацию подходов государств-членов к определению и регулированию новых направлений сотрудничества.
В случае одобрения документа Межправсоветом его планируется утвердить на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае 2020 года.
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