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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ ВЫРОСЛИ ДО $26,3 МЛРД
14:15 06.02.2020

Международные резервы Украины в январе 2020 года выросли до $26,3 млрд - самого высокого уровня с ноября 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"По состоянию на 1 февраля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 292,8 млн долл. США (в эквиваленте). В январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

По оценкам НБУ, увеличение международных резервов в январе обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Национального банка - по управлению резервами и на валютном рынке.

Так, в конце января правительство разместило облигации внешнего государственного займа на €1 250,0 млн евро. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 656,1 млн долл. США (в эквиваленте), из которых $602,2 млн - на выполнение обязательств по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте.

В течение первого месяца года на межбанковском валютном рынке наблюдалось несколько меньшее предложение валюты со стороны экспортеров из-за значительных объемов полученного ими возмещения НДС, а также определенная активизация импортеров после праздничных распродаж. Однако объемы покупки валюты НБУ на межбанке превысили в январе объемы продаж на $98,0 млн ($348,0 млн и $250 млн соответственно).

В Национальном банке отметили, что достигнутый на 1 февраля объем международных резервов покрывает 3,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

По данным Национального банка, международные резервы Украины за 2019 год выросли на $4,5 млрд - до $25,3 млрд в эквиваленте, чего не наблюдалось с декабря 2012 года.
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