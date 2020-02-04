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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВОЗА ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ В ЕАЭС
11:24 05.02.2020
Новые правила провоза денег через таможенную границу Евразийского экономического союза вступили в силу 4 февраля.
Как сообщает ЕЭК, теперь при единовременном провозе более 100 тысяч долларов США одним физическим лицом ему необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств. И предоставить их вместе с таможенной декларацией. Это следует из соответствующего решения коллегии Евразийской экономической комиссии № 130 от 6 августа 2019 года.
Решение подготовлено в соответствии с требованиями Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Рекомендация была разработана для обеспечения странами – участницами ФАТФ мер по выявлению и остановке (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денег и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации. Это, например, могут быть документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита и др., документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и пр.).
В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.
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