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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ИНФЛЯЦИЯ В СТРАНАХ ЕАЭС В 2019 ГОДУ НЕ ПРЕВЫСИЛА ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
17:29 04.02.2020

В 2019 году во всех странах ЕАЭС темпы роста потребительских цен не превысили установленное статьей 63 договора о ЕАЭС расчетное пороговое значение уровня инфляции.

Как сообщает ЕЭК, по итогам 2019 года минимальное значение уровня годовой инфляции сложилось в Армении (0,7%), максимальное значение – в Казахстане (5,4%). По сравнению с 2018 годом значение годовой инфляции выросло в Казахстане и Кыргызстане, в остальных странах – уменьшилось. Во всех странах ЕАЭС инфляция находилась в пределах национальных целевых ориентиров.

Продолжается процесс сближения темпов роста потребительских цен. Разница между наибольшим и наименьшим значениями инфляции в ЕАЭС уменьшалась с 13,7 процентных пунктов в 2015 году до 4,7 процентных пунктов в 2019 году.

Обеспечение и поддержание ценовой стабильности позволяет создать условия для принятия активных действий по стимулированию инновационной и инвестиционной активности в целях достижения высоких и устойчивых темпов экономического роста в ЕАЭС.

Уровень годовой инфляции в декабре 2019 года в Беларуси составил 4,7%, в Кыргызстане - 3,1%, в РФ - 3,0%.
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