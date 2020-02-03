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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРОДЛИЛА НУЛЕВЫЕ СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МОЛЛЮСКОВ И МЯСО КРИЛЯ
10:46 04.02.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила на три года срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) в отношении отдельных видов моллюсков и мяса криля.
Как сообщает ЕЭК, также одобрено аналогичное решение Совета ЕЭК на сурими отдельных видов рыб.
«Это предложение внесла Республика Беларусь, – проинформировала участников заседания член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. – Обосновывается оно тем, что доля импорта рассматриваемых товаров в объеме их потребления в Беларуси составляет 100% и продукты питания, изготавливаемые на основе рыбы и морепродуктов, являются социально значимыми для республики».
Ранее в отношении моллюсков – кальмаров, осьминогов, мидий – уже действовали нулевые ставки, что обеспечило позитивный эффект для экономики. Это позволило значительно увеличить импорт этих морепродуктов в страну в 2018 году по сравнению с 2016 годом. Кроме того, во время применения нулевых ставок пошлин ЕТТ ЕАЭС увеличилась загрузка рыбоперерабытывающих предприятий Республики Беларусь по выпуску продукции с использованием моллюсков – на 11%, криля – на 4%, рыбного сурими – на 6%.
За период действия меры 85-95% всего импорта рассматриваемых товаров поставлялось в Российскую Федерацию, 4-14% – в Беларусь.
Министр ЕЭК подчеркнула, что импорт этих морепродуктов осуществляется на территорию Союза из стран дальнего зарубежья, главным образом из Чили (в среднем 40% от объема импорта), Китая (порядка 34%) и Перу (в среднем 16%).
Новое обнуление ставок направлено на дальнейшее повышение конкурентоспособности готовой рыбной продукции и продукции, изготавливаемой с использованием моллюсков и ракообразных, выпускаемой в странах ЕАЭС, увеличение загрузки производственных мощностей по глубокой переработке морепродуктов, наращивание экспорта, насыщение внутреннего рынка Союза качественными продуктами питания и предупреждение роста цен на морепродукты на потребительском рынке.
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