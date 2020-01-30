О перспективах взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), необходимости добросовестной конкуренции и кооперации между производителями государств-членов рассказала заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дина Акпанбаева на международной специализированной выставке пластмасс и каучуков «Интерпластика», проходящей в Москве с 28 по 31 января.

Особое внимание Дина Акпанбаева уделила реализации Соглашения о добровольном согласовании с ЕЭК специфических субсидий.

«Производителям товаров, особенно имеющим существенную долю на рынке ЕАЭС, Соглашение дает возможность снизить риски оспаривания государственной поддержки компаниями из других стран Союза. Это, в свою очередь, позволяет им планировать инвестиции для развития производств в больших масштабах и на долгосрочную перспективу», – заявила заместитель директора департамента.

В качестве мер, стимулирующих кооперацию малых и средних предприятий химической отрасли в ЕАЭС, Дина Акпанбаева отметила возможность участия представителей бизнеса в выработке совместных проектов на площадке Комиссии, в частности в работе экспертной группы в сфере производства химической продукции при Консультативном комитете по промышленности ЕЭК, и формирование единого перечня предприятий отрасли, готовых участвовать в реализации совместных проектов.

Как сообщает ЕЭК, по данным за три квартала 2019 года объемы торговли между странами ЕАЭС продукцией химической отрасли выросли на 3,1%, составив 2,3 млрд долларов. При этом доля продукции химической отрасли в общем объеме взаимных кооперационных поставок в Союзе составила 16,3%. Это второй показатель после металлургии (27,7%).