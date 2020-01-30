ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРЕДЛАГАЕТ ХИМИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ АКТИВИЗИРОВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ЕАЭС
11:16 31.01.2020

О перспективах взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), необходимости добросовестной конкуренции и кооперации между производителями государств-членов рассказала заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дина Акпанбаева на международной специализированной выставке пластмасс и каучуков «Интерпластика», проходящей в Москве с 28 по 31 января.

Особое внимание Дина Акпанбаева уделила реализации Соглашения о добровольном согласовании с ЕЭК специфических субсидий.

«Производителям товаров, особенно имеющим существенную долю на рынке ЕАЭС, Соглашение дает возможность снизить риски оспаривания государственной поддержки компаниями из других стран Союза. Это, в свою очередь, позволяет им планировать инвестиции для развития производств в больших масштабах и на долгосрочную перспективу», – заявила заместитель директора департамента.

В качестве мер, стимулирующих кооперацию малых и средних предприятий химической отрасли в ЕАЭС, Дина Акпанбаева отметила возможность участия представителей бизнеса в выработке совместных проектов на площадке Комиссии, в частности в работе экспертной группы в сфере производства химической продукции при Консультативном комитете по промышленности ЕЭК, и формирование единого перечня предприятий отрасли, готовых участвовать в реализации совместных проектов.

Как сообщает ЕЭК, по данным за три квартала 2019 года объемы торговли между странами ЕАЭС продукцией химической отрасли выросли на 3,1%, составив 2,3 млрд долларов. При этом доля продукции химической отрасли в общем объеме взаимных кооперационных поставок в Союзе составила 16,3%. Это второй показатель после металлургии (27,7%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
валюта курс
EUR 2.3539
USD 2.1377
RUB 3.3928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3539 +0.0118
USD 2.1377 +0.0094
RUB 3.3928 -0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3550 2.3580
USD 2.1380 2.1390
RUB 3.3800 3.3900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1040
EUR/RUB 69.4500 69.8000
USD/RUB 63.0000 63.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте