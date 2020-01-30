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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК НАЧАЛА АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТЛОЖЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ
15:31 30.01.2020
Возможность применения при таможенном декларировании процедуры отложенного определения таможенной стоимости товаров предусмотрена Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как сообщает ЕЭК, случаи отложенного определения таможенной стоимости товаров и порядок применения этой процедуры определены решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 июня 2018 года № 103.
Анализ практики применения странами Союза процедуры отложенного определения таможенной стоимости товаров проводится для изучения необходимости дальнейшего совершенствования права ЕАЭС в этой сфере.
Информацию о проблемных вопросах и предложениях по совершенствованию процедуры отложенного определения таможенной стоимости товаров (включая применение такой процедуры до вступления в силу ТК ЕАЭС) ЕЭК просит направлять на адреса электронной почты: и
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