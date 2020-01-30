Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продолжают взаимодействие по созданию общего рынка и устранению барьеров, ограничений и изъятий.

Как сообщает ЕЭК, Россия устранила барьер в сфере строительных материалов и возведения инфраструктурных объектов. Речь идет об установке отдельных требований к форме подтверждения соответствия щебня для железных дорог (балластный слой железных дорог из природного камня). 4 января 2020 года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 года, которое исключает такой щебень из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации.

Также устранен барьер, связанный с установлением в законодательстве России обязательных требований к инвентарю для спортивных игр и солнцезащитным очкам. В этом случае принято соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2020 года. Согласно этому документу инвентарь для спортивных игр исключен из единого перечня продукции, который подлежит обязательной сертификации, а солнцезащитные очки исключены из единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

«Коллегия комиссии добилась того, что государства-члены начали более интенсивно работать с препятствиями и устранять барьеры на внутреннем рынке Союза», – отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.