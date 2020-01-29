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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УТВЕРЖДЕНЫ АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕАЭС НА СОКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
10:55 30.01.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 января утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей».
Как сообщает ЕЭК, в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе, включены13 межгосударственных стандартов и 3 национальных стандарта стран ЕАЭС. Перечень стандартов на правила и методы исследований и измерений содержит 120 межгосударственных стандартов, 23 национальных стандарта государств-членов, а также 9 аттестованных методик (до разработки соответствующих межгосударственных стандартов и внесения их в перечень стандартов).
Перечни стандартов подготовлены ЕЭК совместно с государственными органами стран Союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества. Они учитывают в том числе новые версии межгосударственных стандартов, разработанных и введенных в действие в союзных государствах.
С целью своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечни, предусмотрен переходный период. Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу с 1 января 2021 года.
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