Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 января утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей».

Как сообщает ЕЭК, в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе, включены13 межгосударственных стандартов и 3 национальных стандарта стран ЕАЭС. Перечень стандартов на правила и методы исследований и измерений содержит 120 межгосударственных стандартов, 23 национальных стандарта государств-членов, а также 9 аттестованных методик (до разработки соответствующих межгосударственных стандартов и внесения их в перечень стандартов).

Перечни стандартов подготовлены ЕЭК совместно с государственными органами стран Союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества. Они учитывают в том числе новые версии межгосударственных стандартов, разработанных и введенных в действие в союзных государствах.

С целью своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечни, предусмотрен переходный период. Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу с 1 января 2021 года.