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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ПРОДЛИЛА СРОК ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ГРЕЧКУ В БЕЛАРУСИ НА 90 ДНЕЙ
09:59 30.01.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 января согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней – с 30 января до 28 апреля 2020 года включительно.
Ранее в Беларуси было введено временное госрегулирование цен на гречку. Ограничен уровень предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) до 25%, что помогло стабилизировать в республике ценовую ситуацию по этому социально значимому товару.
Как сообщает ЕЭК, решение коллегии поможет сохранить позитивную тенденцию. При этом нет никаких препятствий для входа на белорусский рынок хозяйствующих субъектов других государств-членов.
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