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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАБР БУДЕТ РАСШИРЯТЬ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В КАЗАХСТАНЕ
14:51 29.01.2020
Председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов и председатель Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития стратегического партнерства.
Согласно меморандуму, ЕАБР будет принимать участие в финансировании инвестиционных проектов групп компаний АО НК «КазМунайГаз», включая «Проект по реконструкции и расширению магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак», АО «Самрук-Энерго», «KEGOC», АО «КазТрансГаз», включая «Проект по финансированию ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент», а также АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в рамках сотрудничества, стороны обязуются производить тщательный отбор финансируемых проектов по критериям соответствия международным стандартам банковской деятельности, социально-экономической эффективности и развития интеграционных процессов.
Ахметжан Есимов напомнил, что ЕАБР уже принял участие в самом крупном инфраструктурном проекте за всю историю независимого Казахстана- строительстве газопровода «Сарыарка», охватывающего города Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Жезказган и порядка 2,7 млн человек из близлежащих 171 населенных пунктов.
«Банк принимает активную позицию в реализации совместных инвестиционных проектов в регионе. Особое значение среди проектов имеет «строительство магистрального газопровода Сарыарка», идея которого принадлежит Елбасы. Проект очень важен для нас, так как он обеспечит не только надежное газоснабжение населения и предприятий, но и улучшит экологические показатели северных и центральных регионов страны. Это говорит о том, что Банк разделяет наше видение о развитии новых направлений в Казахстане», - сказал Ахметжан Есимов.
На начало текущего года инвестиционный портфель ЕАБР составил 4,322 млрд долларов США и включает 98 проектов в шести государствах-участниках. Среди них немало совместных проектов с группой АО «Самрук-Қазына». К ним относятся проекты в сфере инфраструктуры, энергетики, нефтегазовой отрасли и другие.
«Нас интересуют не только объемы, но и перспективные направления, в частности, энергетические. У нас имеется замысел, с помощью Фонда «Самрук-Қазына» выйти на рынки других стран, которые являются членами нашего Евразийского союза, с тем чтоб мы могли развивать там промышленность и энергетику. К ним относятся такие страны, как Таджикистан и Кыргызстан», - сказал А.Бельянинов.
Напомним, Казахстан наравне с Россией является крупнейшим участником Евразийского банка развития, обладающим долей около трети его уставного капитала.
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