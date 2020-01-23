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БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ НА СКОРОЕ ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДО 2025 ГОДА - СЕРГЕЙ РУМАС
14:41 23.01.2020

Беларусь рассчитывает на скорое принятие стратегии евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с членом коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым.

«К сожалению, не все удалось реализовать в Евразийском экономическом союзе. Мы надеялись, что ЕАЭС будет вершиной интеграции, поэтому очень важно сегодня правильно поставить работу по стратегическим направлениям развития евразийской интеграции. Вы курируете эту работу, уверен, что ваш опыт и знания позволят нам как можно быстрее выпустить этот документ (Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года)», – сказал Сергей Румас, которого цитирует сайт правительства.

Премьер-министр заметил, что Беларусь как страна, которая председательствует в этом году в органах ЕАЭС, тоже понимает свою ответственность в плане подготовки документа. «Мы всегда занимаем активную позицию в ЕАЭС, настаиваем на формировании его без изъятий, ограничений и барьеров. Поэтому для нас тоже очень важно, чтобы эти стратегические направления полностью соответствовали нашему пониманию формирования полноценного союза», – добавил он.

Сергей Румас предложил обсудить, какие разногласия по документу остались и как можно сблизить позиции сторон в преддверии Евразийского межправительственного совета, который состоится на следующей неделе в Алматы (Казахстан).

Сергей Глазьев, в свою очередь, выразил надежду, что с приходом Михаила Мясниковича, который также принимает участие в сегодняшней встрече, на пост председателя коллегии Евразийской экономической комиссии работа ЕЭК станет еще динамичнее.

«Как раз в Минске было принято решение по инициативе президента Беларуси быстро двигаться по единому экономическому пространству, были поставлены даты – 2017 год. Сейчас приходится решать в том числе те вопросы, которые должны были решить к 2017 году. Надеюсь, что под председательством Беларуси и с Михаилом Владимировичем (Мясниковичем) на посту главы ЕЭК должная динамика нашей работе будет добавлена», – сказал Сергей Глазьев.

Глава белорусского правительства обратил внимание, что Михаил Мясникович сразу после одобрения главами государств его кандидатуры включился в работу.

"Несмотря на то, что он еще не получает зарплату – это первый раз на моей памяти такой случай в интеграционных образованиях, он уже активно включился в работу. Мы провели с ним несколько встреч, обсуждая, на чем первоначально надо будет сделать упор в работе. Поэтому я здесь полностью разделяю ваш посыл, и мы очень надеемся, что с приходом (на пост председателя Коллегии ЕЭК) Михаила Владимировича наша интеграционная повестка получит дополнительный импульс», – резюмировал Сергей Румас.
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