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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В МИНСКЕ 29 ЯНВАРЯ ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПОСТПРЕДОВ СНГ
12:58 23.01.2020
29 января 2020 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится первое в нынешнем году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества под председательством Узбекистана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, постоянные полномочные представители сформируют проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое состоится 3 апреля 2020 года в Казахстане.
Будет рассмотрен и утвержден план работы Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества на 2020 год.
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