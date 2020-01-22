29 января 2020 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится первое в нынешнем году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества под председательством Узбекистана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, постоянные полномочные представители сформируют проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое состоится 3 апреля 2020 года в Казахстане.

Будет рассмотрен и утвержден план работы Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества на 2020 год.