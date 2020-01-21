Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 января утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности упаковки».

Как сообщает ЕЭК, перечни стандартов подготовлены комиссией совместно с государственными органами стран Союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества. Они учитывают новые версии межгосударственных стандартов, разработанных и введенных в действие в государствах-членах.

Решение коллегии ЕЭК вступает в силу с 1 июля 2020 года для своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечни.

Кроме того, утверждена программа по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Союза «О безопасности аттракционов».

Предусмотрена разработка к 2022 году 19 межгосударственных стандартов, в том числе 10 – на основе международных и региональных стандартов или идентичных им национальных стандартов.

На заседании также одобрен План мероприятий на 2020-2021 годы в рамках меморандума о сотрудничестве в области стандартизации между комиссией и Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM International).

Реализация меморандума направлена на дальнейшую гармонизацию стандартов с международными требованиями, что будет способствовать повышению безопасности продукции и сокращению технических барьеров в торговле. Например, планом предусмотрена работа по обеспечению доступа к базе стандартов и видео-материалам ASTM International о стандартах на методы и правила исследований (испытаний) продукции, а также участие представителей ЕЭК в работе технических комитетов и стратегических групп ASTM International.