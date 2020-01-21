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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК УТВЕРДИЛА АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ «О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ»
15:32 21.01.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 января утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности упаковки».
Как сообщает ЕЭК, перечни стандартов подготовлены комиссией совместно с государственными органами стран Союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества. Они учитывают новые версии межгосударственных стандартов, разработанных и введенных в действие в государствах-членах.
Решение коллегии ЕЭК вступает в силу с 1 июля 2020 года для своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечни.
Кроме того, утверждена программа по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Союза «О безопасности аттракционов».
Предусмотрена разработка к 2022 году 19 межгосударственных стандартов, в том числе 10 – на основе международных и региональных стандартов или идентичных им национальных стандартов.
На заседании также одобрен План мероприятий на 2020-2021 годы в рамках меморандума о сотрудничестве в области стандартизации между комиссией и Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM International).
Реализация меморандума направлена на дальнейшую гармонизацию стандартов с международными требованиями, что будет способствовать повышению безопасности продукции и сокращению технических барьеров в торговле. Например, планом предусмотрена работа по обеспечению доступа к базе стандартов и видео-материалам ASTM International о стандартах на методы и правила исследований (испытаний) продукции, а также участие представителей ЕЭК в работе технических комитетов и стратегических групп ASTM International.
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