Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 января одобрила проект соглашения о единой системе идентификации участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в рамках ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, принятие соглашения сформирует правовую основу для создания в Союзе единой системы, которая позволит обеспечить однозначную идентификацию заинтересованных лиц (в том числе иностранных). При этом создание единой союзной системы идентификации не заменяет и не отменяет национальные системы регистрации физических и юридических лиц, действующие в государствах-членах.

Единая система идентификации будет использована в первую очередь при регулировании таможенных правоотношений. Также она может применяться и в других сферах – налоговой, валютной и др.

Создание такой системы в рамках Союза предполагает, что участникам ВЭД будет присваиваться уникальный идентификационный номер (УИН), имеющий единую размерность и структуру. Использование УИН позволит упростить формы электронных документов, уменьшить объемы данных, необходимых для сбора, хранения и обработки документов, используемых при осуществлении ВЭД, упростить электронное взаимодействие B2G, G2B, B2B.

Проект соглашения направлен в страны Союза для проведения внутригосударственного согласования, о результатах которого они позже проинформируют комиссию.