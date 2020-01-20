|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ СТРАН ЕАЭС НЕ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ЛЕГИОНЕРАМИ В РОССИИ
16:24 20.01.2020
Опубликованы приказы Министерства спорта Российской Федерации, в соответствии с которыми профессиональные спортсмены из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, регби, водному поло, гандболу, хоккею, хоккею с мячом и хоккею на траве.
Как сообщает ЕЭК, ранее решением коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) страны ЕАЭС были уведомлены о недопустимости ограничений при трудоустройстве в физкультурно-спортивные организации (организации физической культуры и спорта) профессиональных спортсменов, являющихся гражданами других государств-членов.
Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан проинформировали ранее комиссию об устранении ограничений при трудоустройстве профессиональных спортсменов, являющихся гражданами других государств Союза.
«Принятие подобных решений является примером реальной интеграции в рамках ЕАЭС», – отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2020
Курсы в банках
на 20.01.2020
Конвертация в банках
на 20.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте