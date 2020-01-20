Опубликованы приказы Министерства спорта Российской Федерации, в соответствии с которыми профессиональные спортсмены из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, регби, водному поло, гандболу, хоккею, хоккею с мячом и хоккею на траве.

Как сообщает ЕЭК, ранее решением коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) страны ЕАЭС были уведомлены о недопустимости ограничений при трудоустройстве в физкультурно-спортивные организации (организации физической культуры и спорта) профессиональных спортсменов, являющихся гражданами других государств-членов.

Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан проинформировали ранее комиссию об устранении ограничений при трудоустройстве профессиональных спортсменов, являющихся гражданами других государств Союза.

«Принятие подобных решений является примером реальной интеграции в рамках ЕАЭС», – отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.