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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В НАН БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КОСМОСУ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
11:34 20.01.2020
22-23 января в НАН Беларуси состоится первое заседание Межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в мероприятии примут участие делегации стран СНГ, руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии.
В повестке дня - избрание председателя Межгосударственного совета по космосу, обсуждение перспективных направлений сотрудничества в области космической деятельности.
Участники заседания рассмотрят план работы Совета на 2020 год, обсудят сотрудничество государств – участников СНГ по интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, а также реализацию других совместных проектов в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Планируется встреча руководителей НАН Беларуси и госкорпорации «Роскосмос». Участники Межгосударственного совета по космосу посетят ряд организаций НАН Беларуси.
Межгосударственного совет создан в целях координации деятельности в рамках реализации соглашения об осуществлении совместной деятельности государств-участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 2 ноября 2018 года в Астане (Казахстан).
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