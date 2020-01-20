ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В НАН БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КОСМОСУ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
11:34 20.01.2020

22-23 января в НАН Беларуси состоится первое заседание Межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в мероприятии примут участие делегации стран СНГ, руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии.

В повестке дня - избрание председателя Межгосударственного совета по космосу, обсуждение перспективных направлений сотрудничества в области космической деятельности.

Участники заседания рассмотрят план работы Совета на 2020 год, обсудят сотрудничество государств – участников СНГ по интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, а также реализацию других совместных проектов в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Планируется встреча руководителей НАН Беларуси и госкорпорации «Роскосмос». Участники Межгосударственного совета по космосу посетят ряд организаций НАН Беларуси.

Межгосударственного совет создан в целях координации деятельности в рамках реализации соглашения об осуществлении совместной деятельности государств-участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 2 ноября 2018 года в Астане (Казахстан).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2020
валюта курс
EUR 2.3518
USD 2.1205
RUB 3.4489
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3518 -0.0116
USD 2.1205 -0.0023
RUB 3.4489 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3530 2.3550
USD 2.1200 2.1240
RUB 3.4430 3.4490
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1080 1.1100
EUR/RUB 68.1500 68.4000
USD/RUB 61.5000 61.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте