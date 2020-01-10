ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В УКРАИНЕ ПРОИЗВОДСТВО САХАРА СОКРАТИЛОСЬ ПОЧТИ НА 20%
16:25 10.01.2020

В 2019/2020 маркетинговом году в Украине произведено 1,48 млн т сахара, что на 19% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины.

«Всего в сезоне работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн т сахарной свеклы. Это почти на треть меньше, чем в предыдущем году. Как видим, существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение производственных мощностей и, как следствие, уменьшение производства сахара в целом», - отметила заместитель председателя правления НАСУ «Укрцукор» Руслана Яненко.

По ее словам, такой результат является достаточно прогнозируемым, ведь мировой профицит сахара, который длился последние три года существенно повлиял и на украинский рынок, пишет Укринформ.

"Имеем сокращение посевных площадей под сахарной свеклой на 20% и уменьшение количества сырья. Кроме того, что 9 перерабатывающих предприятий в этом году не запустилось, производственный сезон также сократился почти на месяц, а это, безусловно, отразится на себестоимости производства сахара, ведь минимально сахарный завод должен отработать 100 дней, чтобы покрыть затраты на запуск", - подчеркнула эксперт.

Тройка лидеров выглядит неизменно: Винницкая обл. – 331,9 тыс. т, Хмельницкая обл. – 192,8 тыс. т, Тернопольская обл. - 186,4 тыс. т.

По результатам 2018/2019 МГ в Украине было произведено 1,82 млн т сахара, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. В сезоне работало 42 сахарных завода, которые переработали 13,6 млн т сахарной свеклы, что почти на 10% меньше, чем в предыдущем году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2020
валюта курс
EUR 2.3532
USD 2.1193
RUB 3.4603
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3532 +0.0006
USD 2.1193 +0.0034
RUB 3.4603 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3500 2.3540
USD 2.1190 2.1220
RUB 3.4500 3.4590
подробнее

Конвертация в банках
на 10.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1100
EUR/RUB 68.0000 68.3500
USD/RUB 61.3000 61.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте