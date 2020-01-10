В 2019/2020 маркетинговом году в Украине произведено 1,48 млн т сахара, что на 19% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины.

«Всего в сезоне работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн т сахарной свеклы. Это почти на треть меньше, чем в предыдущем году. Как видим, существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение производственных мощностей и, как следствие, уменьшение производства сахара в целом», - отметила заместитель председателя правления НАСУ «Укрцукор» Руслана Яненко.

По ее словам, такой результат является достаточно прогнозируемым, ведь мировой профицит сахара, который длился последние три года существенно повлиял и на украинский рынок, пишет Укринформ.

"Имеем сокращение посевных площадей под сахарной свеклой на 20% и уменьшение количества сырья. Кроме того, что 9 перерабатывающих предприятий в этом году не запустилось, производственный сезон также сократился почти на месяц, а это, безусловно, отразится на себестоимости производства сахара, ведь минимально сахарный завод должен отработать 100 дней, чтобы покрыть затраты на запуск", - подчеркнула эксперт.

Тройка лидеров выглядит неизменно: Винницкая обл. – 331,9 тыс. т, Хмельницкая обл. – 192,8 тыс. т, Тернопольская обл. - 186,4 тыс. т.

По результатам 2018/2019 МГ в Украине было произведено 1,82 млн т сахара, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. В сезоне работало 42 сахарных завода, которые переработали 13,6 млн т сахарной свеклы, что почти на 10% меньше, чем в предыдущем году.